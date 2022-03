El moviment veïnal català, que va tenir una importància crucial en la transformació dels barris que havien sortit del franquisme amb mancances enormes pel que fa a urbanisme i equipaments, es va reunir per primer cop a Manresa, el 1979. Les associacions de veïns tenien en aquell moment un gran pes i un gran dinamisme a la capital del Bages, i no és estrany que el moment fundacional de la federació que les aplega tingués lloc a Manresa. El moviment va tornar el 1999 i ho farà novament enguany. 43 anys després d’aquell moment seminal, Catalunya és un país diferent. Les mancances materials d’aquells moments estan resoltes i superades, en bona part gràcies a la feina realitzada per la Generalitat tan aviat com es va recuperar l’autogovern. Les associacions ja no tenen al davant ajuntaments acabats de recuperar per a la democràcia, ni substitueixen les institucions representatives. Però continuen sent una veu imprescindible, oimés en un moment de canvi profund als barris i en què la majoria de la població s’allunya de les eines de representació pública.