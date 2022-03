Amb producció i realització de Gil Marsalla, declarat oficialment ambaixador del patrimoni musical francès en reviure les cançons del Chançonnier, una actuació magistral del protagonista Olivier Laurent, sota la direcció musical de Philippe Villa, virtuós del piano, Manresa va viure la 23a edició de la Francophonie, després d’una aturada de dos anys per la pandèmia, amb la reinterpretació de Jacques Brel al teatre Kursaal, amb la platea plena. Espectacle elegant i in crescendo, amb un ritme seguit que arriba gairebé a les dues hores sense interrupció, on Olivier Laurent fa una gran exhibició de la seva veu, on imita molt bé Brel, però alhora també el fa sentir amb la seva gestualitat, en un concert de qualitat, on destaca molt especialment la interpretació d’Amsterdam. Brel originàriament treballava en una empresa de cartrons del seu pare a Bèlgica i cantava pels hospitals com a membre d’una associació catòlica. Quan va arribar a París li deien el bisbe Jacques, però de seguida es va anar formant en els cabarets parisencs fins dramatitzar les seves cançons. A remarcar també en moments puntuals l’aparició de la ballarina Sophie Reynaud, quan interessa accentuar la sensibilitat d’amor i desamor, amb un ballet modern. Laurent en cada actuació perd força quilos. Especialista en Brel canta d’altres autors, com va demostrar en l’espectacle dels micros en què va fer un homenatge indirecte a Georges Brassens, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud i Yves Montand. L’espectacle va comptar amb la presència del cònsol general de França a Catalunya, M. Olivier Ramadour; del cònsol general de Malàisia a Barcelona, Jordi Martínez, i del cònsol general de Suïssa, M. Roger Kull. Entre els convidats, l’agregat d’Afers Institucionals del Bureau du Québec de Barcelona, Alfons Calderon; el director de l’ Institut Francès de Barcelona M. Max Vasseur; i l’agregat cultural de l’ Ambaixada de França, M. Sébastien Portelli.

Anna Rotllan, copresidenta de l’Associació de Professors de Francès a Catalunya i ànima de la Francophonie a Manresa, enguany dedicada a l’Avenir, creu en el seu futur esperançador, en el qual «volem que Manresa sigui declarada capital cultural de la Francofonia a Catalunya». Després de 12 anys de formar part de l’Assemblea Parlamentària de la Francophonie com a observador, l 26 de gener del 2021, el Parlament de Catalunya es converteix en membre de pla dret i forma part, amb veu i vot, de l’Assemblea Parlamentària de la Francophonie. Per tant «és el moment ideal perquè Manresa en demani la capitalitat a Catalunya», insisteix Rotllan. Al pati del Kursaal, s’hi van fer diversos actes com la interpretació d’El Cant dels ocells a càrrec d’Anna Costa, violoncel·lista i professora del Conservatori de Música, en record de les víctimes de la guerra d’Ucraïna. A continuació, van actuar els gegants de Manresa, l’Hereu i la Pubilla, els gegantins i els Cavallets de Sant Jordi de l’Agrupació Cultural del Bages. Seguidament, l’alumnat de l’Escola suïssa de Barcelona, de l’Escola Espill de Manresa i estudiants francesos de la FUB van fer enlairar els «globus de la pau». Amb aquests actes de diversitat cultural, l’organització vol mostrar els valors de llibertat, pau, solidaritat i defensa dels drets humans, que Manresa comparteix amb la Francophonie. Finament, es va fer un sopar al restaurant Kursaal. Una de les novetats d’enguany va ser la realització del gran dictat de la Plana de l’Om, sobre el cafè, amb un sentit lúdic que no deixa de banda l’aprenentatge.