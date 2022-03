L’ICS ha incorporat als equips d’atenció primària del Bages, Moianès, Berguedà i Anoia vuit nutricionistes que es repartiran per treballar en les diferents àrees bàsiques. És una ampliació dels serveis especialitzats que pretén abordar problemàtiques que sovint són menystingudes però que ja tenen un pes molt important en la qualitat de vida de la població. Una de les principals paradoxes del nostre món és que, allà on abans hi havia desnutrició, ara hi ha obesitat. En les famílies de rendes baixes de les societats opulentes els infants tenen sobrepès i els adults sovint tenen patologies severament empitjorades pels mals hàbits dietètics, generalment fruit de la manca de recursos econòmics. Una educació nutricional correcta -que ha de tenir en compte les possibilitats econòmiques- és una magnífica plataforma de prevenció de malalties com la diabetis. La disponibilitat d’especialistes ha de permetre treballar-hi. Caldrà, però, que els metges sàpiguen detectar correctament quan la seva participació és necessària, i sàpiguen entendre que la nutrició no és un factor menor.