De les moltes coses que han canviat amb l’atac rus a Ucraïna, una de les més impressionants, encara que poc valorada, és la reacció que ha generat l’anunci que Alemanya es rearmarà massivament amb una inversió de cent mil milions. En qualsevol moment del darrer segle i mig, aquesta notícia hauria posat taquicàrdics tots els seus veïns i, molt especialment, els polonesos, acostumadíssims a que el joc geopolític preferit pels alemanys i els russos sigui repartir-se Polònia. Per primera vegada des de la guerra francoprussiana, els alemanys es rearmen i els veïns no només no necessiten prendre ansiolítics, sinó que aplaudeixen amb deliri. La decisió és tan transcendental que, de fet, Scholz tindrà feina a tirar-la endavant: la por a l’armamentisme alemany és tan profunda que afecta els mateixos alemanys. Fins i tot ara, 77 anys després del suïcidi de Hitler, i amb Rússia en guerra, muscular les Bundeswehr genera autoal·lèrgia.

No fa pas tant, quan Kohl va plantejar la reunificació alemanya, Mitterrand va dir que «estimem tant Alemanya que ens agrada que n’hi hagi dues». Una generació més tard, els europeus volem veure muntanyes de panzers a Berlín. Es tanca tot un cicle iniciat el 1870, el cicle del desencaix alemany. Ara sí que s’acaba el segle XX.