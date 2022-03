Definició de la paraula diplomàcia segons el diccionari: «tacte i habilitat a conduir un afer delicat». El diccionari de sinònims: «tacte, habilitat, discreció...». I jo hi afegiria altres sinònims com «cinisme i traïció». Precisament aquestes dues paraules poden fer-se servir per definir l’actitud de la diplomàcia espanyola amb el conflicte polític i bèl·lic que pateix el poble sahrauí des de fa 47 anys.

L’any 1975 el govern del dictador Franco va trair al poble sahrauí i el va deixar a l’estacada. Ara, fa uns dies, el govern progressista socialista ha perpetrat la segona traïció. El Marroc té poderosos aliats entre els quals EUA. Evidentment unes aliances de conveniència. Els EUA és el principal proveïdor d’armament al Marroc. Li ven avions, helicòpters, carros de combat, míssils... L’any 2020 el Marroc va gastar 5.000 milions de dòlars per rearmar el seu exèrcit. EUA té una gegantina base militar en la localitat de Tan-Tan a prop del Sàhara Occidental. Una instal·lació de 1000 hectàrees, una superfície aproximada de 1000 camps de futbol. I segons es rumoreja ambdós països estan negociant traslladar la base militar naval de Rota (Espanya) al Sàhara. L’any passat van fer unes maniobres militars conjuntes en territori marroquí (African Lion 21). Resumint, una àrea geoestratègica molt interessant. Espanya també hi té el seu rol d’interessos. En l’àmbit comercial el Marroc és un dels principals clients. L’any 2020 les exportacions espanyoles al Marroc van superar els 7.380 milions d’euros. Aquesta dependència comercial és mútua. Al Marroc hi ha 800 empreses espanyoles. Una dada important a considerar en aquest cínic tauler de la diplomàcia. A la part del Sàhara Occidental ocupada pel Marroc s’hi troba una considerable riquesa natural i mineral: mines de fosfat, reserves d’hidrocarburs i un important banc pesquer. El jaciment de fosfat a cel obert és un dels més grans del món. També disposa d’altres minerals com són l’urani, coure, ferro... En canvi, la part ocupada pel Front Polisario només hi ha el desert, molta arena i molta ferralla del conflicte bèl·lic. Quan es parla de murs sovint s’oblida el mur marroquí. Aquest mur al Sàhara Occidental és considerat el més gran del món després de la muralla Xina. Sis murs amb una longitud total de 2.720 quilòmetres. Murs construïts per l’exèrcit marroquí amb l’ajut d’Israel i finançat per l’Aràbia Saudita i EUA. No és tan fastuós com el xinés, ja que el marroquí està construït amb sorra, pedra i filferro d’arç. L’entorn dels murs estan sembrats per mines antipersones i antitancs. Acreditades fonts informatives estimen que pot haver-hi entre 7 i 10 milions de mines. Mines que han causat centenars de morts, ferits i amputats. I el poble sahrauí què? Doncs un poble colonitzat pels espanyols, un poble expulsat del seu territori pels marroquins amb la permissivitat d’Espanya, i un poble oblidat per la resta del món. Uns 173.600 refugiats malviuen en els cinc campaments algerians de Tinduf en unes duríssimes condicions climatològiques, sanitàries i de subsistència.