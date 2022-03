El primer partit amb públic del Barça femení al Nou Camp va batre ahir el rècord mundial d’espectadors en un partit de futbol femení, cosa que es pot dir que equival a un rècord absolut en un enfrontament esportiu entre clubs. 91.553 persones van veure el Barça-Madrid d’ahir, que va acabar amb una nova golejada, 5 a 2, una més en una temporada en què l’equip no ha perdut ni un sol partit i ha exhibit una superioritat insultant en totes les competicions. La victòria davant del Madrid li obre les portes de les semifinals de la Champions, que aspira a guanyar per segona vegada consecutiva. L’hegemonia de l’equip que lidera Alèxia Putellas és insòlita, aclaparadora, brutal. Segurament, és el que li calia a l’esport femení català: comptar amb un exemple d’excel·lència total. Les dones del FC Barcelona generen en aquests moments admiració a tot el món. Fins i tot el New York Times ha publicat enguany un reportatge dedicat a l’excepcionalitat del seu domini. Elles han de ser estímul per als clubs, que han de crear seccions en tots els esports i dignificar la feina de les noies i les dones al terreny de joc. Simplement, perquè sigui com ha de ser.