El FC Barcelona ha fet història. Fins a 91.553 persones van anar al Camp Nou per veure el partit que enfrontava el partit de quarts de final de Champions que enfrontava al Barça amb el Reial Madrid. Només la quantitat de gent ja és impressionant si es compara amb la mitjana de partits al Camp Nou, però la xifra agafa més importància quan parlem de futbol femení. De fet, aquest partit és el nou rècord mundial en assistència d’espectadors en un partit de futbol femení.

Les 91.553 persones que dimecres van ser a les grades de l’estadi blaugrana van viure una tarda màgica, caracteritzada per la festivitat i la sensació que era una jornada única i especial. L’afició va animar des del minut zero repetint fins i tot el mosaic i cantant l’himne del Barça a ple pulmó en diverses ocasions. Les jugadores van acompanyar vencent al seu màxim rival per 5 a 2 i deixant l’eliminatòria amb un marcador global de 8 a 3 que exemplifica el domini de l’equip a Europa després que l’any passat guanyessin el triplet. Entre les grades va destacar la presència de moltes nenes que de ben segur que ara tindran aquesta nit coma un referent a l’hora de perseguir el seu somni de dedicar-se al futbol de forma professional.

Però qui ha fet possible que el Camp Nou hagi fet història són les mateixes jugadores blaugranes. Sense un rendiment esportiu al darrere, hagués estat inimaginable poder omplir el Camp Nou per veure un partit femení. Jugadores com Alèxia Putellas, Mapi León, Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí o Sandra Paños han fet realitat el somni de moltes jugadores de futbol del món després d’anys de lluita per fer del Barça el millor equip del món. Una d’aquestes jugadores és Melanie Serrano. La sevillana porta 18 temporades al club, i és la jugadora actual que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. De fet, Serrano va arribar a jugar a la segona divisió femenina. Un exemple de compromís pel club i pel futbol femení que dimecres va veure recompensada amb una gran ovació quan va entrar al terreny de joc.

El rècord del Camp Nou és un important pas endavant, però encara queda molt camí per recórrer. Un és la professionalització de la lliga espanyola, un pas llargament reclamat per les mateixes futbolistes que sembla que ara comença a veure la llum. De fet, el govern espanyol va aprovar recentment els estatuts de la nova competició després que les futbolistes fessin vaga a principis de temporada.