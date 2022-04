La resposta a la sentència del 25% que van pactar inicialment ERC, Junts, PSC i Comuns ha acabat de convertir l’independentisme en un camp de batalla sanguinolent. I ni tan sols no se sap si frenaria la piconadora del TSJC. Però com que no vivim en el màtrix de Twitter, alguna cosa cal fer, i aquesta sembla la menys dolenta. Certament, una quota per ajudar la llengua que s’està menjant viu el català és un gripau molt gros, però empassar gripaus per no empitjorar els problemes és propi de persones responsables. I ara mateix, l’urgent és pacificar l’escola i començar a fer d’una vegada tot el que cal fer per recuperar el terreny que el català hi ha perdut, que és tant, que el 25% no és ara mateix el problema més important. Això sí: disfressar el gripau amb arguments inversemblants no ajuda gens. L’acord ha estat defensat amb idees com que blinda la immersió; que garanteix que el català sigui llengua vehicular; o que permet esquivar la sentència del TSJC. No: la immersió, si ha existit mai, queda tocada i retrocedeix; el català serà llengua vehicular en qualsevol cas, i ara també en serà el castellà; i no esquiva la sentència, l’assumeix intentant que sigui el menys dolorosa possible. Fer combregar amb rodes de molí fa emprenyar la gent. Un gripau és un gripau. Si no té remei no té remei, però si et prenen per ruc, encara és pitjor.