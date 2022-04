L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha quantificat en sis milions d’euros el cost de l’ampliació del Nou Congost, de la qual tot just s’ha d’encarregar el projecte. En una ciutat amb tantes necessitats endarrerides com Manresa i amb un finançament tan migrat, pensar en destinar sis milions a un equipament que acull activitats no essencials genera algunes contradiccions. Tanmateix, aquestes contradiccions han de ser confrontades amb una altra realitat: el Bàsquet Manresa atreu més de tres mil persones de forma regular als seus partits -l’activitat habitual més massiva- i projecta la ciutat com cap altra cosa. El pavelló, si filem prim, amb prou feines compleix els requeriments de l’ACB. A Catalunya, i també a Espanya, qualsevol ciutat de la mida de Manresa amb un equip consolidat durant dècades a primer nivell professional té un bon pavelló (sovint, exagerat i tot) sense que ningú discuteixi si li cal. I en pot disposar per organitzar-hi concerts per a alguns milers de persones, cosa que al Nou Congost, per normativa, no és possible. El que no és normal és no tenir-lo. I això també és una contradicció que cal afrontar. I no només la ciutat, sinó els governs de Catalunya i de l’Estat, que per això hi son.