L’organització territorial d’un país com Catalunya, tan centrat en la seva capital, ha de perseguir el reequilibri. Per aconseguir-ho, la tècnica d’ús general al mon és l’articulació d’aquests territoris amb centralitats fortes, la qual cosa s’aconseguix situant en les seves ciutats principals òrgans de poder polític, serveis administratius, i infraestructures econòmiques i culturals. A Catalunya, la creació de les vegueries perseguia aquests objectius, però les apostes per fer-los possibles han estat nul·les durant dècades i, només darrerament, han avançat de forma significativa. La creació de la vegueria del Penedès no obeïa a aquest raonament. Va ser el resultat de maniobres polítiques i electorals en l’àmbit local, a les quals ERC i Junts van voler donar satisfacció pel seu propi interès. La nova vegueria no obeeix a cap tradició, a cap realitat social o física i a cap estratègia de país. Repartir les seus de les conselleries per igual a les quatre (quatre) capitals no crea cap centralitat i no transforma res. Alhora, obliga a reajustar les delegacions que hi ha a la regió central. I al damunt, el Govern desplega la repartidora com si l’Alta Segarra, marginada dins l’Anoia en una mena de terra de ningú, no existís.