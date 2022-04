Tot i que la invasió russa d’Ucraïna ja ha superat un mes de durada, la gravetat de la situació i el patiment dels ucraïnesos segueix creixent. El fet és que quan es va allargant una crisi sovint es tendeix a anar rebaixant l’atenció que s’hi dedica. No hauria de ser així en el cas d’Ucraïna perquè es mantenen tots els elements que fan que l’acció russa sigui del tot injustificable. Segons organismes ben fiables (ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats), els ucraïnesos que han sortit cap a l’exterior ja sobrepassen els quatre milions i un nombre encara més gran han deixat les àrees on els combats han estat més intensos per intentar protegir-se en aquells altres indrets d’Ucraïna mateix, on no hi ha hagut intervencions tan directes de les armes russes. Ens podem imaginar el desgavell i l’enrenou que tot plegat ha representat tant per als ucraïnesos que segueixen al país com als que ja en són fora. Quan s’acabarà aquest malson? Les notícies de darrera hora no són gens optimistes perquè no s’estan complint els anuncis de retirada de les forces russes de l’entorn de Kíiv i de Mariúpol, una ciutat devastada i amb una situació autènticament dramàtica. I un nou interrogant queda plantejat amb la decisió de Putin d’acceptar només el ruble com a moneda de pagament del gas que envia a Europa, que fins ara era pagat amb euros. La incògnita és saber fins a quin punt els països del centre d’Europa, especialment Alemanya, poden prescindir sobtadament del gas rus.

Les conseqüències de la guerra d’Ucraïna també arriben a casa nostra, encara que siguin incomparables amb les que es pateixen els seus habitants in situ. Una d’elles és que ha contribuït a la inflació desbocada de preus, que, segons l’Institut Nacional d’Indústria, ja s’acosta oficialment al 10%, i que els entesos consideren que és la més alta des del maig del 1985. La crisi ucraïnesa no ha estat només la causa directa de la puja del preu de l’energia i dels combustibles, l’encariment dels quals ja és prou visible, sinó que ha afectat tots els productes en general, tal com es pot comprovar fent un repàs de preus en qualsevol supermercat. I és que si el cost de la vida augmenta el 10%, això vol dir que tothom qui compta amb uns ingressos fixos –com salaris o pensions del tipus que siguin– tot de cop s’han convertit en el 10% més pobres. Com és lògic, si aquesta tendència a l’encariment general no es corregeix, la inquietud i les repercussions socials poden ser molt grans. Estem vivint una època complexa: el final (o encara no ?) d’una pandèmia, la pertorbació que està causant la guerra d’Ucraïna i l’acceleració dels efectes del canvi climàtic. Un conjunt d’elements que, si més no a Europa, estan marcant la tercera dècada d’aquest segle.

Tornant a casa, segueix el debat sobre el català i el futur del sistema d’immersió, amb opinions diverses però coincidents en la importància de la qüestió. És el cas, per exemple, de la proposta acordada inicialment per Junts, ERC, els Comuns i el PSC, de la qual Junts, al cap d’unes hores, es va desdir. El fet és que s’ha anat veient que la proposta no era pas desestimada del tot per personalitats tan diferents com el Síndic de Greuges Rafael Ribó, que ha plantejat de presentar-hi esmenes, o Artur Mas, que, a més, ha assegurat que li agradaria que Junts hi seguís participant. Evidentment, en un àmbit tan sensible com la llengua és essencial que la unitat es recuperi aviat.