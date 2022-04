He pogut tornar a viatjar ben lluny després de l’aturada forçada per les limitacions virals, ara transformades (sembla) en una variant social de la grip comuna. O així ens ho volen fer veure les autoritats sanitàries. He evitat documentar-me sobre les normes vigents sobre màscares arreu, aquelles que s’apliquen o bé decauen sense ordre ni rigor. M’he volgut basar només en la pura observació ciutadana.

Uns quants dies a Nova Delhi permeten una immersió en una ciutat on hi ha moltíssima gent concentrada en llocs determinats (recomano Chandni Chowk) amb hàbits ben diferents. A l’Índia hi ha l’empremta de l’alta mortalitat patida, amb cremacions massives de víctimes fins a quedar-se sense fusta. Abans de la pandèmia, només es protegien la boca els motoristes per no empassar-se la fumera dels cotxes sense catalitzador. Ho feien amb un d’aquells mocadors de butxaca de tela de la gent d’abans. Ara, els usen els sikhs en lloc de la màscara sanitària. Els d’aquesta comunitat, una secta més com totes les religions, han de dur obligatòriament un turbant cobrint-los completament les orelles i, per tant, no hi poden subjectar les gomes de qualsevol dels models que duem els que no en portem (de turbant). La resta llueix tot el catàleg de tapaboques però fixades a la barbeta a tall de barba postissa. Les 2.000 rúpies de multa per no dur-la és una raó de pes per posar-la bé quan apareix un policia amb la llibreta de sancions. Vaig calcular poc més del 10% posada correctament. Tots els altres anaven a treballar o a pregar segons la seva creença amb el nas a fora o directament sense (màscara). No cal dir que els pobres de carrer no en porten. Ningú es molesta a sancionar-los, potser perquè a la resta de la societat no els importa la seva vida. Tot això en un país on tothom ha perdut algú de la família o del cercle vital més immediat. En falten centenars de milers dels d’abans del coronavirus. Una aclarida corprenedora.

A Dubai, no portar-la en públic (sobretot en un espai tancat) és una mostra de rebel·lia mal entesa o d’estatus propi dels que són poderosos o bé ho fan veure. En una societat tan dual com la seva, on hi ha els grups dominants (milionaris i turistes) davant dels treballadors estrangers en tots els serveis, els quals no gosen dir-los que l’han de portar en àrees comunes.

Anar amb la boca tapada s’ha anat diversificant arreu segons hàbits, pors, cultures i ignoràncies. Per aquí, alguns han descobert una nova utilitat: protegir-se el rostre del fred que ha tornat de sobte. La diversitat d’ús i aplicació és tremenda. Es veuen humans portant-la pel carrer i traient-se-la a la porta d’una taverna. Pocs tenen clar els nous hàbits d’interacció social física. Ningú sap si cal donar la mà, el puny, el peu (versió d’èxit a la Xina), tornar a fer un petó (o dos) o bé una reverència. O posar-se la mà al cor, format de provinença americana amb altres possibilitats d’èxit.

Voler ser-ne colònia tot i que ells no es donen mai per al·ludits té aquestes servituds.