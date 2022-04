La unitat és un concepte antiquíssim que ha donat debats interessants. Parmènides, per exemple. Molt més cap aquí, la unitat no és tant un concepte per trencar-s’hi les banyes com una entelèquia irresoluble. Aquest cap de setmana, posem per cas, el PP celebra el seu congrés extraordinari, del qual ha de sortir ungit Alberto Núñez Feijóo. Ahir, l’inoblidable Mariano Rajoy va insistir que «units podem guanyar o no, però dividits perdrem». El Partit Popular, que està purgant a la gèlida oposició la corrupció de l’aznarisme i del marianisme i la seva paquidèrmica gestió del conflicte català, entre altres virtuts del seu pas pel govern, arriba al congrés de Sevilla amb un munt de punyals autoclavats a l’esquena. Rajoy demana ara «unitat», conscient que és com demanar la lluna en un cove. Si les fractures de tíbia i peroné entre Casado i Ayuso no han deixat prou malmesa la desitjada unitat, només cal recordar als dirigents populars que qualsevol miratge unitarista que pugui sortir de Sevilla s’esfumarà quan comencin a anar mal dades. Que pot ser el mateix dilluns. O dimarts.

La unitat també és l’unicorn que busca l’independentisme: cada cop que és pronunciada, la seva materialització es difumina una mica més. L’expresident Artur Mas defensava aquesta setmana en aquest diari haver estat capaç d’aportar una solució unitària al maremàgnum sobiranista el 2015, amb el seu projecte Junts pel Sí. Però d’allò ja en fa eons, en el peculiar calendari independentista, que devora la història amb mandíbules de gegant. Trobar avui una via per unir les diferents sensibilitats en l’independentisme és una quimera la llegenda de la qual els seus protagonistes s’encarreguen d’engrandir dia a dia. També aquest dissabte Junts per Catalunya ha de posar data al seu congrés ordinari de la tardor, en el qual s’han de definir les línies estratègiques d’un projecte que per definició és indefinible. Els entesos alerten que,arribada l’hora d’asseure’s tots «junts», apareixeran les diferents sensibilitats internes: postconvergents, lauristes, sanchistes, puigdemontistes i gironistes, per esmentar-ne algunes. Un caldo de corrents que donarà lloc a un congrés apassionant. I l’esquerra? L’esquerra va renunciar en la seva fundació a aspirar a una unitat que així ja li serveix de pretext per justificar els seus fracassos històrics. Proletaris del món, desuniu-vos tant com pugueu i deixeu bancs i elèctriques que us arrissin, ve a dir el lema actualitzat.