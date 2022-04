L’Ajuntament de Martorell i la Generalitat ja han tancat l’acord que obre definitivament les portes a la posada en marxa de l’inacabable Centre de Formació Professional de l’Automoció (CFPA), un projecte inaugurat el 2015 però que no havia reeixit fins ara, ja que el Govern ha estat incapaç fins avui de trobar l’ens que el gestioni amb l’ambició amb què va ser concebut. El 2019, l’Ajuntament, davant la impossibilitat de l’Executiu de donar impuls al projecte, va aprovar per ple reclamar la parcel·la. Ara, quan la gestió del centre ja ha estat adjudicada a la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Ajuntament i el Govern han arribat a una solució de compromís perquè finalment l’equipament sigui un «centre referent» per a la formació professional inicial, ocupacional i programada per a les empreses, destinada als treballadors del sector de l’automoció. Una bona notícia, llargament esperada, que posa punt final a un litigi després del qual es podrà activar una peça clau per a un sector motor de l’economia catalana després de set llargs anys d’inactivitat.