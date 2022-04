Avui volem felicitar Baxi Manresa, que, des del gener, ha guanyat dotze de disset partits, incloent-hi victòries sobre el Barcelona i el Real Madrid. En anglès diríem: They have won twelve games and lost five and have beaten (no: won) both Barcelona and Madrid. No confonguem les formes lose (perdre) [luuz], lost (perdut) i loss (pèrdua), ni dos dels verbs que corresponen a guanyar: win won won: (obtenir la victòria) i beat beat beaten (vèncer [l’adversari]).

El meu amic Ariel no s’ha perdut cap partit excepte un dia que es va perdre pel bosc i va perdre el tren Lleida-Manresa. En anglès: He hasn’t missed a game except when he got lost in the forest and missed the Leida-Manresa train. Veiem que els verbs perdre’s (un esdeveniment) i perdre (el transport públic) es tradueixen per miss, mentre que perdre’s (errar el cami) s’expressa amb get lost.

Per acabar: When you shoot the ball, you either make it or miss (Quan llances la pilota a la cistella, pot ser que l’encertis o que no l’encertis).