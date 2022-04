Aquests dies, els informatius de la televisió i els diaris ens informen de la guerra d’Ucraïna perquè sapiguem amb tota mena de detalls de com va tot. I he observat que un tant per cent molt alt d’aquestes notícies culpen a Rússia i al president Putin de tot el que passa.

La meva personal opinió és que el president i el govern d’Ucraïna té igual o més culpa. Flirtejar amb Occident i l’OTAN, quan tothom sap que no miren res més que els seus interessos, i no voler ser més moderat i neutral al costat d’un poderós veí és de suïcida. Què hauria passat si Rússia desplegués míssils a algun país prop o veí dels EUA, posem per exemple Mèxic? Desitjo que això d’Ucraïna acabi de seguida perquè aquest país es declari neutral. Una enorme solidaritat amb el poble ucraïnès que és –com sempre passa– el que sofreix aquest conflicte.