Des que va començar l’operació contra Ucraïna el 2014, Putin i la seva banda insisteixen a justificar-se dient que cal desnazificar les institucions ucraïneses. És un argument que a Occident trobem absurd, però les dues parts saben molt bé què vol dir. En realitat, quan diu nazis, Putin vol dir nacionalistes ucraïnesos i tothom l’entén. El nacionalisme rus, que sempre ha considerat el nacionalisme ucraïnès un càncer proeuropeu i antirús que cal extirpar, no vol oblidar que una part dels independentistes ucraïnesos (i dels tàrtars) van veure l’arribada dels nazis com una oportunitat de treure’s els russos del damunt. L’enlluernament va durar poc, però Rússia ha aprofitat la llefiscosa biografia del líder d’aquell episodi, Stepan Bandera -empresonat primer per Hitler, assassinat anys després pel KGB- per injectar un estigma criminal a tot el moviment. L’existència ben real d’una branca ultra molt activa dins el nacionalisme ucraïnès no ajuda a escampar la boira històrica. Putin ho manipula i ho aprofita per demonitzar al seu gust.

A Catalunya, de fet, això no hauria d’estranyar. El nacionalisme espanyol ha definit l’independentisme català com a nazisme o com a supremacisme xenòfob de forma sistemàtica, i ho ha fet exactament amb el mateix objectiu. Aquí, també ens entenem.