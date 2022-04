El Ministeri de Transports posa a informació pública l’avantprojecte d’una important transformació de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell, pressupostada en 531 milions d’euros, que inclou un tercer carril en direcció a Barcelona i un nou túnel al Bruc. És una operació molt important que millorarà clarament la comunicació entre Igualada i l’àrea metropolitana, cosa que afegeix centralitat al cor de l’Anoia i revaloritza encara més els seus territoris susceptibles de convertir-se en polígons industrials, tan gelosament preservats per veïnats més interessats a conservar la calma als seus termes municipals que a atreure inversions i llocs de treball. És especialment important que l’obra inclou la connexió amb l’anomenat Quart Cinturó, un projecte estratègic per a la Catalunya Central que està en obres des de fa anys i panys, que ara està en procés de ser culminat per la banda de Terrassa, i que caldrà connectar-lo amb l’A-2. Aquest serà el moment. Però no sabem quan serà. Convindria algun compromís i un calendari mínim per assegurar que no torni a quedar, com sempre, com allò que cau pel camí.