Una investigació de Carme Botifoll amb la col·laboració de Joaquim Aloy, i emmarcada en l’impagable treball de recerca i divulgació que realitza memòria.cat, ha permès saber que la cèlebre vaga de la Fàbrica Nova del 1946, considerada la primera vaga industrial realment important feta a Espanya durant el franquisme, va tenir un precedent: una aturada uns mesos abans que, a més, té un component feminista que ara resulta pioner, atès que les obreres es queixaven que no percebien un complement que sí que s’oferia als homes. Aquella aturada dona context a la del 1946 i, a més, es perfila com la raó més que plausible de la dimissió (segurament forçada) de l’alcalde Josep Montardit. La feina desinteressada dels col·laboradors de memòria.cat permet tenir un coneixement del passat col·lectiu que, d’altra manera, ignoraríem. Cal preguntar-se si una activitat tan necessària i valuosa no hauria de ser objecte d’una incentivació permanent a través d’ajudes i beques, de manera que conèixer-nos bé com a societat no quedi en mans de la bona voluntat de gent entusiasta que, de tant en tant, troba un paper valuós en una pila que ningú no havia mirat.