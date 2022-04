La mascareta farà el penúltim pas enrere el proper dia 20 per ordre del govern de l’Estat, i el dia 19 a les aules de Catalunya si el Govern català acaba concretant la decisió anunciada d’avançar un dia el desenmascarament a les escoles. L’autonomia catalana és tan fràgil i esquifida que avançar un sol dia la decisió podria ser interpretat com a desobediència, i el conseller anunciava ahir la decisió amb la boca molt petita i els peus de plom. Sigui com sigui, la mascareta deixarà de ser obligatòria a tots els interiors com a molt tard el dia 20, amb l’única excepció del transport públic, les residències i els equipaments sanitaris. Convé, però, advertir que hi ha una puntualització afegida: el tapaboques es continua considerant necessari en situacions en què hi hagi aglomeració de persones en espais tancats. Quedarà, això sí, a criteri de les persones que aquesta indicació sigui respectada o no. És d’esperar que la fi gairebé total de les obligacions no generi el missatge erroni que l’epidèmia s’ha acabat. No és així. I una nova marxa enrere a la tardor no és descartable. Com més bon criteri posem a la llibertat, més fàcil serà reaccionar si torna la corva.