Set municipis de l’Anoia, entre ells Igualada, que cobreixen la major part de la conca central de la comarca, s’han posat d’acord per planificar un centenar d’hectàrees de sòl industrial repartides en quatre punts propers. L’acord queda fixat un cop aprovat per la Generalitat (a falta del període d’al·legacions) en un Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica. El sòl formalitzat és molt menys que el que s’havia previst quan es va iniciar el procés, però és una superfície significativa. És tant com tot el polígon industrial de Bufalvent, el més gran del Bages. La meitat és al rovell de la conca, entre Igualada i l’aeròdrom d’Òdena. I és un sòl situat en un terreny pla, ben comunicat per l’autovia A-2 (que serà ampliada) i molt a prop de l’àrea metropolitana. Un cop es completi el procés, l’Anoia haurà reforçat la seva capacitat per atreure empreses grans. Aquest acord contrasta amb el desacord al Bages, on les veus que han clamat per un acord intermunicipal per a la creació de sòl de qualitat ben endreçat han predicat en el desert durant anys. D’això se’n diu perdre el temps.