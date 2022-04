Si donem per bona la teoria de Mario Benedetti, «les polítiques que generen pobresa són violència», aquesta és l’època més violenta de l’últim mig segle. Potser seria més completa una altra frase: «Les polítiques que generen pobresa... i desigualtat», però no seré jo qui corregeixi algú capaç de dir que el gol amb la mà de Maradona a Anglaterra és fins al moment l’únic senyal visible que Déu existeix. L’escriptor uruguaià va morir just abans que esclatés la Gran Recessió. És a dir, no sabem què n’hauria dit, però sí que recordem que l’economista Santiago Niño-Becerra va encertar en aquell moment en triar com a títol del seu llibre El crash del 2010. Ara torna a la càrrega amb Futuro, ¿qué futuro? (editorial Ariel) i amb l’aval d’haver encertat en gairebé tot. Santiago arrossega fama d’apocalíptic, ho sap i se’n defensa: «Ni optimistes ni pessimistes; cal ser realistes». I precisament l’últim dia que vam parlar, ja que la inflació semblava disposada a escalar fins a la cimera de l’Everest, va sentenciar: «Avui, milions de persones han perdut un 10% de poder adquisitiu. Això no és ni optimisme ni pessimisme: és la realitat».

Cal escoltar-lo perquè va anticipar el vendaval d’aquesta dècada ominosa: cronificació d’un atur estructural, desigualtat cada vegada més acusada, precarietat rampant, empobriment de les classes mitjanes, inflació, endeutament, devastació de les esperances per a tota una generació de joves/adults... Una mena de plagues d’Egipte en versió postmoderna. Ara, Futuro, ¿qué futuro? acaba amb una escena de la pel·lícula No mires arriba, on les elits negacionistes del meteorit que venia a carregar-se la Terra intenten deslliurar-se’n fugint a l’espai. Com que Santiago descriu l’actual revolució tecnològica precisament com un coet que va a tota velocitat, li vaig haver de preguntar: – I… quants cabem en aquest coet? – (silenci) Pocs. Molt pocs. Per això la seva proposta de futur és el que anomena trinomi social: renda bàsica, oci gratuït i legalització de la marihuana. Si Bob Marley aixequés el cap...