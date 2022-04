Que sàpiguen els responsables de càsting que si necessiten actors, a les nostres comarques hi ha professionals sanitaris, dels serveis d’emergències i policies capaços de fer que se’ls posi la pell de gallina amb les seves interpretacions, com va quedar constatat a l’estrena a Manresa de la formació pionera amb simulacions per fer front a situacions en les quals hi hagi implicades persones que presentin alteracions de conducta.