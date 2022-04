Després de dos anys d’absència forçosa per la pandèmia, la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig torna avui. Si en la darrera edició, la del 2019, la tercera, el certamen ja introduïa canvis en el format –amb tertúlies entre els autors, per apropar l’escriptura, la temàtica i els personatges al públic en comptes de les típiques presentacions de llibres–, enguany la festa literària es reprèn amb un canvi d’emplaçament per centralitzar encara més tota la programació i amb la meitat dels autors i autores que fa dos anys. La intenció, segons els seus responsables, respon a una idea molt concreta: aconseguir proximitat entre lectors i autors com a pinyol de la proposta. Es tracta de no escatimar canvis ni créixer per créixer sinó de polir una jornada literària que no oblida novetats (la passejada poètica a Cal Vidal) i que busca la participació de la biblioteca, les llibreries i entitats i editorials que fomenten la història del territori i del país. La Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig, tot i la seva joventut, ja ha demostrat que pot consolidar-se en el descentralitzat mapa literari del país sempre que autors i públic així ho vulguin.