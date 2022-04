Aquest any, per l’abril, la cota de neu (en anglès, snow level) ha arribat a 200 metres. Com que afecta a tothom (sobretot els conductors), la previsió del temps (weather report) li interessa, encara que, com canta Bob Dylan, you don’t need a weatherman to know which way the wind blows (No et fa falta un home de temps per a saber com bufa el vent). De fet, abunden les dites meteorològiques.

Si estàs moix, sense vivor ni gràcia, dius: I’m feeling under the weather; en canvi, si reps una bona notícia (ull viu! some good news; no, «a good new» ni «a good news»), potser estaràs on cloud nine (al núvol nou). Un fair-weather friend és un amic que només ho és quan tot bé de cara, una pluja batent s’expressa a hard rain, i mentre ací plou a bots i barrals, allà it rains cats and dogs. I si vols traduir l’embarbussament Plou poc, però pel poc que plou, plou prou, cal dir: It doesn’t rain much, but as little as it does rain, it rains enough.