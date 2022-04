Arriba Sant Jordi i, al costat de novel·les premiades, autors mediàtics, algunes ficcions que mereixen una oportunitat, volums il·lustrats, guies de cuina i manuals per assolir un major benestar personal hi haurà a les parades de llibreries i editorials un grapat de novetats que parteixen de l’esport per parlar de la vida. Ens podem remuntar a dos títols imprescindibles com l’Open (Duomo) d’Andre Agassi –una mirada introspectiva a la pressió de l’esport d’elit– i el Tiro de larga distancia (Capitán Swing) de Craig Hodges, el gran anotador dels dos primers títols dels Bulls de Jordan que va pagar amb el boicot dels equips de l’NBA el seu compromís amb la reivindicació dels drets civils de la comunitat afroamericana, per mostrar que des de l’experiència i el punt de vista de l’esport i els seus protagonistes es poden tractar aspectes essencials de la condició humana.

L’esport és vida i és política, només ens hem de fixar en la increïble història de les noies que, als anys 30, quan el verí del feixisme dominava Itàlia, van començar a jugar a futbol en el Gruppo Calciatrici de Milà. Ens ho explica Federica Seneghini a Las futbolistas que desafiaron a Mussolini (Altamarea): el règim les volia submises i amatents a la seva condició reproductiva, elles volien xutar la pilota i passar-s’ho bé. I per anar al fons d’uns dels conflictes socials que genera la indústria de l’esport podem obrir L’aposta perduda, un títol del segell manresà Tigre de paper que posa el dit a la nafra de la ludopatia incentivada per les cases d’apostes. Títols com aquests i d’altres ens esperen als taulells el proper 23 d’abril.