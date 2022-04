Els que hi entenen són els professors, els lingüistes i els pedagogs, no pas els jutges. Els professors coneixen la realitat de les aules, i amb els pedagogs i els lingüistes poden establir quins usos lingüístics poden portar a que tots els alumnes dominin el català i el castellà en acabar l’ESO. I el Parlament de Catalunya ha de legislar per tal que segui possible. Això és el que diuen l’Estatut i la llei d’Educació. Altra cosa és que totes les parts implicades, des de l’estat fins als partits del Parlament, passant pels jutges, considerin i vulguin de debò que els alumnes surtin de l’ESO sent plenament competents en català, o considerin que aquest objectiu s’ha de supeditar al fet que, en qualsevol circumstància, el castellà ha de tenir una presència significativa simplement perquè Catalunya forma part d’Espanya, calgui o sigui contraproduent per a l’aprenentatge dels alumnes. En aquests moments, el debat polític generat per la imposició del 25% de castellà porta a un debat fet de grans proclames. Però on cal treballar és a les aules. El que cal és escoltar els professors. Fent-ho, queda clar que el tema és molt complex, la situació és urgent i les proclames no van enlloc.