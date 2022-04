Trobar talent a la Catalunya Central és ben fàcil per les vies convencionals. Només cal fixar-se en la programació de teatres i bars musicals, entre altres, per conèixer alguns noms prometedors. Tanmateix, a poc a poc va popularitzant-se una altra via que fins ara era menys convencional i que ha permès que algunes persones de les nostres comarques passin de l’anonimat a l’estrellat a cop de clic: les xarxes socials.

D’exemples, n’hi ha uns quants. El cas del manresà Jordi Carrillo, àlies Jordi Wild, és un dels més clars. D’ençà que va obrir-se un canal a YouTube el març del 2013 i va començar a generar-hi contingut basat en l’humor, les curiositats i els videojocs, els seus seguidors no han parat de multiplicar-se. Ja en suma més d’11 milions al seu canal personal de YouTube i 2,7 milions al del podcast que va encetar el 2020 i que, amb data d’ahir, era el més escoltat d’Espanya a Spotify.

L’èxit del manresà em permet resumir-los l’impacte que pot arribar a generar Internet en la vida d’algú que, fins que va crear-se una identitat digital, era desconegut. També em permet posar en relleu la importància que ha pres la capacitat de comunicar per destacar. Si bé fins ara el talent era prioritari, ara ho és la forma en la qual el fas arribar al món.

Aquest és el punt fort de la navarclina Maryam Assakat, coneguda com a Maryam.and.books, que s’ha convertit en un referent al país per les seves recomanacions de llibres. Ha trobat un nínxol de mercat i l’ha explotat, arribant a superar el milió i mig de seguidors a TikTok. Amb la mateixa estratègia ha assolit el seu objectiu la coreògrafa Nadine Romero (nadineromero3), que gràcies als seus vídeos en clau d’humor, intercalats amb alguns més artístics, ha fet arribar a través de TikTok la seva aptitud de ballarina arreu de Catalunya.

Si bé, darrere d’uns perfils minuciosament estudiats, hi ha una mancança en comú. Descobrir-los no és tan fàcil com ho és consultar la programació d’una obra local al Conservatori de Manresa. Solen obviar on viuen, fet que fa difícil poder establir un registre del talent de les nostres comarques. Per tant, les seves aptituds queden darrere les pantalles.

Encara que connectar-nos amb els artistes de la nostra zona és més fàcil que mai, no saber si aquestes persones són de Madrid, de Tarragona o de Berga, ens ho fa difícil. Probablement, alguns dels nostres veïns formen part de l’elit de les xarxes social i nosaltres no ho sabem. I aquest desconeixement continuarà fins que no es posin en valor les arrels de cadascú, un repte pendent de la fama 2.0.