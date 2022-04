Queralt no és només un punt altament simbòlic per als berguedans. També és un paratge que compleix moltes condicions per ser visitat per allò que anomenem turisme de proximitat i de cap de setmana, que és justament el que el Berguedà malda per atreure. Pujar a Queralt en vehicle privat és còmode, fàcil, és a prop de l’àrea metropolitana, la vista és sensacional, el paratge permet una passejada agradable i el santuari, per bé que no té un gran valor ni artístic ni històric, té una autenticitat que el fa entranyable. Per als berguedans tenir Queralt en condicions és una obligació estratègica, perquè és un dels atractius en els quals es pot basar una visita a Berga. Que no hi hagi ni un trist lavabo perquè no hi ha un proveïment normal d’aigua és una anomalia que el ciutadà normal no pot entendre. Qualsevol que ho comprovi conclourà, immediatament, que Berga no és per a turistes. Es un missatge catastròfic que té una derivació afegida: que Queralt faci pena és desastrós per a l’autoestima dels berguedans, que ja la tenen prou debilitada.