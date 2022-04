El dia de Sant Jordi apareixerà als quioscs una singular aportació de Regió7 a la commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, que s’afegeix a l’amplíssima difussió que el diari està fent en paper i web de les activitats que formen part del programa promogut per l’Ajuntament de Manresa. Per iniciativa de Regió7, i amb la col·laboració de l’Ajuntament, la historiadora Raquel Valdenebro i el dibuixant Dani Hernández han elaborat una reconstrucció gràfica de la Manresa de 1522, la que va trobar Ignasi. La reconstrucció, elaborada amb el màxim detall que permet el coneixement disponible, porta l’espectador a un viatge en el temps. Regió7 aprofundeix amb aquesta proposta en la seva vocació de ser un agent actiu implicat en allò rellevant que s’esdevé a la Catalunya central, i que, a més d’informar de forma independent i rigorosa, hi fa una aportació en el terreny que li és propi: difondre coneixement sobre el present i el passat de casa nostra i generar discurs sobre els temes que requereixen reflexió i interpretació. Només un mitjà líder, professional i consolidat pot fer-ho, i Regió7 ho sent com una obligació.