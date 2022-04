El Servei Català de la Salut crearà una nova Àrea Bàsica (ABS) per a Santpedor i Castellnou, que se separaran així de la que ara formen juntament amb Navarcles i Sant Fruitós. Els tres municipis formen, juntament amb Sant Joan, la corona urbana de Manresa, i són els municipis que han crescut més durant les darreres dècades. Santpedor ratlla els deu mil habitants i té, per tant, les dimensions suficients per tenir la seva pròpia cèl·lula sanitària. Aquesta reorganització hauria de col·laborar a millorar l’assistència primària en aquesta franja del Bages on viuen més de 25.000 persones, i que s’ha convertit en un dels territoris més vitals i dinàmics de la Catalunya central. L’organigrama no servirà de gran cosa, però, si no s’avança en un desplegament d’equipaments que permeti convertir la teoria en pràctica. Navarcles ha inaugurat per fi un CAP esperadíssim, i Sant Fruitós en té un en projecte que és d’esperar que no tardarà dècades a fer-se realitat. Això, i personal suficient per atendre uns pobles cada cop més grans que han de ser autosuficients.