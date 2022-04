L’Ajuntament de Solsona acaba de mostrar als ciutadans el nou tanatori comarcal, que ha transformat el vell Club Sant Jordi en unes instal·lacions modernes, espaioses i confortables equipades amb tot el necessari per a la gestió moderna dels difunts. El vell tanatori, totalment obsolet, és substituït per un equipament que permetrà, per exemple, acollir de forma adient les cerimònies laiques que van esdevenint majoritàries. La inversió, de gairebé un milió i mig d’euros, és molt considerable, però cal convenir que poques coses hi ha que siguin tan valorades pels ciutadans, i d’ús tan universal, com un tanatori. La despesa, per tant, sembla prou justificada, sobretot si es compara amb moltes altres coses a les quals es destinen diners públics. Té un valor especial que sigui un espai de gestió municipal. En un moment en què la majoria de ciutats tenen aquest tema en mans d’empreses privades, el fet que l’Ajuntament de Solsona vulgui mantenir-lo com a servei públic és digne d’elogi. Caldrà, això sí, que el servei sigui igual de bo que el privat, i que no sigui una càrrega per a la tresoreria local.