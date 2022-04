Diuen que la covid ha canviat la percepció de la gent gran sobre com i on ha de viure el darrer tram de vida. La diagnosi que ha fet l’Ajuntament de Manresa sobre la població de més de 65 anys posa sobre la taula aquest canvi i la necessitat d’adaptar les polítiques socials per a gent gran a les noves tendències. Segurament que la responsabilitat d’aquest canvi no s’ha de buscar en una malaltia, sinó en la situació en què es troben les residències del nostre país, i en els disbarats que es van fer a l’hora d’atendre la pandèmia quan atacava aquests centres. Les residències són, encara avui, centres eminentment d’atenció social, limitades, i en alguns casos molt limitades, per un infrafinançament estructural que acaba repercutint en la manca de serveis. La pandèmia, el que va posar de manifest va ser justament aquesta migradesa de recursos i la manca d’atenció mèdica, en molts casos molt greu. Diuen les dades amb les que treballa l’Ajuntament de Manresa que les principals inquietuds de la gent gran són la solitud i poder tenir un habitatge on acabar els darrers anys de vida. Revertir la percepció de la gent gran sobre les residències, ara no serà ni fàcil ni ràpid.