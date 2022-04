Durant la darrera setmana tres persones han mort de covid als hospitals manresans i el nombre d’ingressats per la pandèmia ha tallat una forta tendència a la baixa. En una setmana, el nombre de persones ingressades ha passat de sis a setze. Es impossible saber si és un repunt casual o si hem de començar a considerar que, com ha passat en altres països, hem arribat a un punt d’inflexió just en el moment en què ens traiem les mascaretes als interiors. La situació sanitària actual és el fruit de l’acumulació de dos factors el gener passat: un pic en l’estat de vacunació de la població i una onada de casos d’òmicron que va immunitzar població no vacunada i va reforçar la immunització dels ja vacunats. A finals d’hivern, la darrera onada anava de baixada i la resistència de la població ha fet que, encara que la circulació del virus sigui alta, molt poca gent emmalalteix. Aquest grau d’immunització baixarà. I pot aparèixer alguna nova variant. Per tant, dins el proper semestre la situació pot canviar. Això no vol dir que s’hagi de tornar a una situació alarmant, però sí que pot caldre reestablir mesures de prevenció. I caldria estar-ne mentalitzat.