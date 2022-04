A Tu también lo harías, la sèrie que roda a la capital del Bages el director manresà David Victori, l’edifici de l’Anònima s’ha reconvertit en comissaria de policia. Però no és només un escenari de façana, sinó que tot l’interior s’ha transmutat en unes dependències policials amb un cert aire retro, on, fins i tot, no falten unes quantes garjoles que, certament, fan de l’espai un lloc estremidor.