La mascareta ha estat un inconvenient important per a l’activitat educativa durant el llarguíssim temps en què ha estat obligatòria a classe, però eliminar-la no és innocu. Per als nens i nenes que han viscut durant els darrers dos anys el moment clau del tomb de la infantesa a l’adolescència, quan el procés de la formació de la personalitat està en un punt més tendre i més delicat, la mascareta s’ha convertit en un element més de la forma en què cadascú es mostrava i es projectava als altres. Per a molts, treure-se-la ha estat com despullar-se, i veure els altres despullats. Per a la immensa majoria, unes quantes hores han estat suficients per normalitzar la situació, però la immensa majoria no és tothom. Durant les properes setmanes, caldrà que els centres estiguin atents als alumnes que insisteixen a no treure-se-la. Segurament, per a molts no serà, simplement, la manifestació d’una gran cura sanitària, sinó l’expressió d’un malestar personal. Aquest malestar hauria de ser canalitzat de forma professional i els professors han de ser informats sobre com fer-ho.