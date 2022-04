L’alcalde de Bellver, Xavier Porta, i el seu fill regidor, Joan Porta, tots dos membres d’Endavant Cerdanya, un grup escindit d’ERC, van anunciar ahir la seva dimissió en un comunicat publicat al Facebook de l’Ajuntament. La raó és la pressió que els ha generat la denúncia pública realitzada per la plataforma SOS Cerdanya de la casa que Joan Porta ha construït en un punt on hi havia una modestíssima barraca que servia de magatzem miner. Els ecologistes consideren que s’ha vulnerat la legalitat, especialment perquè l’adaptació urbanística al ple municipal es va fer quan l’obra estava avançada. El tècnic municipal avala la legalitat de l’actuació. La dimissió, anunciada amb una manca de formalitat no gaire plausible, seria conseqüència del disgust per una crítica que es considera injusta. Sigui com sigui, la renúncia no hauria de deixar sense aclarir el fons de la qüestió, que és si la casa és legal o si, fins i tot sent legal, ha estat possible forçant la legalitat d’una forma poc ètica. Caldria que l’ajuntament, a través d’un expedient informatiu intern, posés totes les dades a sobre la taula i ho aclarís. Dimitir és una decisió lliure, però no tanca l’assumpte de fons.