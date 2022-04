El dia d’avui anirà d’històries. D’històries que s’escriuen, d’històries que es llegeixen, d’històries per viure. També anirà d’amors platònics, d’amors salvats, d’amors amagats, d’amors diferents, d’amors somniats, d’amors quotidians, d’amors normals, d’amors simulats. Hi ha altres històries d’amor que queden amagades perquè corren per sota, com rius subterranis que avancen en silenci, que xopen la terra, que estoven el que toquen. De vegades li diem amor, que en aquest cas és lluita, tenacitat, compromís. Però en el fons sempre parlem del mateix, de l’altre. Aquesta setmana el periodista Yago García Zamora va presentar a l’Espai Òmnium de Manresa el llibre Qui va matar l’Helena Jubany? (Ara Llibres). És el relat d’un assassinat no resolt que va tenir lloc el 2001 a Sabadell i que va ressorgir públicament arran del programa de TV3 Crims. Me’n va parlar per primera vegada l’Imma Careta, poc temps després dels fets. Em va venir a trobar com a periodista. Em va explicar com havia mort l’Helena i la seva germana, la Montserrat Careta, que s’havia llevat la vida mentre era a la presó com a sospitosa de ser l’autora del crim. L’Imma volia demostrar la innocència de la Montserrat i em va explicar les peces d’una investigació policial pèssima. Un trencaclosques que no encaixava. Amb el periodista Joan Piqué vam fer un reportatge d’investigació que vam publicar al diari Regió7 el febrer del 2005.

Aquesta setmana, disset anys després, i encara amb el crim sense resoldre, m’he retrobat amb l’Imma. La família i els amics de la Montse i l’Helena han lluitat incansablement per reclamar que s’investigui i que s’esbrini la veritat. El Yago ho relata en el llibre i ho va explicar durant la presentació: les dues van ser víctimes de la violència de gènere. El masclisme va matar l’Helena, la misogínia del jutge va fer empresonar la Montserrat i va impedir la investigació de cap dels homes de l’entorn de la víctima, entre els quals, el seu company. «En el cas hipotètic que hagués tingut alguna informació que pogués incriminar la seva parella, Montse Careta se l’hauria emportat amb la seva mort. Us imagineu una llosa tan enorme que és sacrificar la pròpia vida per salvar no la vida, sinó la llibertat d’algú altre?», es demana l’advocada especialitzada en casos de violència masclista i sexual Carla Vall Duran a l’epíleg. A la presentació, l’Imma portava una samarreta negra amb la paraula «Innocent». La duia sota una camisa transparent, també fosca, tan fosca i trista com aquesta història. L’únic que ens salva és l’amor infinit de les dues famílies. Tota la resta és barbàrie.