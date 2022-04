Catalunya celebra avui una de les seves dues diades nacionals. És un dia esplendorós en què el país mostra el millor d’ell mateix: el respecte per les lletres i la devoció pels sentiments. Llibres i roses, amor i coneixement. Regió7 hi fa una substancial aportació en el terreny de la cultura. Una vintena de pàgines al llarg de dues setmanes (i l’equivalent en l’edició digital), més el suplement Revista d’avui, proporcionen una difusió als autors locals que no existiria sense aquest esforç periodístic. S’hi afegeix el suplement Dossier, que enguany proporciona una excel·lent lectura amb una visió extensa i a fons de la resposta que la Catalunya Central ha donat al repte que suposa l’èxode ucraïnès provocat per la invasió russa. I enguany, de forma doblement especial, el diari fa una aportació a la commemoració del 500 aniversari de l’estada a Manresa de sant Ignasi publicant un pòster que permet viatjar a aquella ciutat de 1522. La reconstrucció històrica de Raquel Valdenebro i la il·lustració de Dani Hernández, amb composició de Bet Padró, ofereixen una poderosa eina divulgativa de la història de la ciutat. Per a Regió7, és un goig poder-la aportar.