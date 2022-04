El diari de fa pocs dies ens va informar d’un candidat que debuta com a alcaldable perquè Manresa «sumi i brilli». Paraules boniques, però el que ens interessa avui és el molt murri mot perquè, que, a part de confondre’s amb l’homòfon per què, té dos sentits, de causa i de finalitat. A veure si en podem treure l’aigua clara.

Primer, ras i curt, per què, separat, es tradueix sempre per why. L’únic avís que cal fer és de no invertir el subjecte i l’auxiliar en el cas de les preguntes indirectes: Saps per què és aquí? = Do you know why he is here?, no: «Do you know why is he here?».

Segon, si dic Em paguen més perquè treballo més, és a causa del fet que treballo més que rebo més diners i s’expressa dient They pay me more because I work more. En canvi, Em paguen més perquè treballi més vol dir que em paguen més amb la finalitat que faci més feina, cosa que s’expressa dient They pay me more so that I will work more. I el títol? I wrote it so that you would read it.