Ahir a la tarda, Regió7 va publicar per primer cop continguts a la web disponibles només per a lectors registrats. La convivència d’informacions obertes a tots els públics i continguts disponibles només per a usuaris esdevindrà normal i permanent, com un pas més en el procés de transformació de regio7.cat en una publicació digital autosuficient i de la més alta qualitat. El registre, que ja estava disponible per als lectors que ho desitgessin, serà gratuït i el formulari per complimentar-lo és molt senzill. Per tant, no hi haurà cap barrera real que impedeixi a ningú gaudir dels continguts del diari. A canvi d’aquest petit pas, l’usuari trobarà notícies amb una millor visibilitat i gaudirà de serveis com ara poder guardar notícies per llegir-les més tard o poder comentar les notícies, entre d’altres. Però, més enllà d’això, el registre és una eina per oferir informacions cada cop més ben perfilades per als interessos dels lectors i per millorar el servei que presta el diari. En el complexíssim i de vegades embogit món digital d’avui, la informació completament oberta i a l’engròs no té futur. I Regió7 en vol tenir per continuar servint la Catalunya central.