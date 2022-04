Durant més d’una dècada, Berga ha gaudit d’un solar al costat de l’hospital que ha prestat un servei valuosíssim com a aparcament. Tots els governs municipals que hi ha hagut des de llavors -el de la CUP, durant la major part del període- eren conscient s que era una situació informal i anòmala, i que el dia que calgués posar-hi fi la pèrdua seria gran. Aquest moment ha arribat. El govern de CUP i ERC ha creat una quarantena de places noves que no arriben ni a la meitat de les que es perden. Per a professionals i familiars de malalts, és un perjudici important. El govern assegura que els propietaris en demanaven massa diners. Aquests repliquen que volien, en primer lloc, normalitzar la situació i, en segon lloc, cobrar un preu normal de mercat. És una posició lògica. Oimés si, durant tot aquest temps, ni tan sols no se’ls ha perdonat l’IBI. Les interioritats del desacord només les coneixen les parts, però aquest govern ha acumulat tants despropòsits per incapacitat de gestió que no es fa estrany pensar que aquest és, simplement, un despropòsit més. Aquest, però, encara té solució. L’Ajuntament hauria d’esforçar-se per trobar-la.