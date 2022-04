Manresa i el Bages disposen d’un tren lent de Renfe que té indicències massa sovint i d’un tren de Ferrocarrils que és fiable però és encara més lent. És lent fins a l’exageració. Les forces polítiques i vives de la Catalunya central s’han ennuegat reclamant millores significatives, però l’increment de velocitat no arriba. I ara, de cop, les perspectives es tornen encara més funestes. D’una banda, Renfe eliminarà els semidirectes durant deu mesos per obres. Caldria resignar-s’hi si no fos perquè les plataformes ciutadanes Taula de Territori del Bages i femVallès asseguren que hi hauria una possibilitat tècnica de mantenir-los si es donés alguna prioritat al Bages. D’una altra, la planificació de Ferrocarrils preveu que, en un termini indefinit, la línia de Manresa a Barcelona imposi un transbord a Martorell, la qual cosa allarga encara més el temps i significa, a la pràctica, que deixa d’haver-hi una línia Manresa-Barcelona. Renfe diu que la solució tècnica no existeix, i Ferrocarrils afirma que el pla només és un pla i no ha de preocupar, cosa que porta a preguntar-se per què els fan. Resum: qualsevol situació horrible és susceptible d’empitjorar. Si més no, aquí.