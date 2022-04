La fira Mediterrània de Manresa tindrà enguany un gran espectacle de carrer produït expressament amb motiu de la commemoració de l’estada de sant Ignasi a Manresa, i amb una significativa participació local. Alhora, es reprendrà l’activitat general al carrer que la covid havia fet impossible, amb el benentès que no podem tenir la garantia que la pandèmia continuarà a la tardor en una fase benèvola com ara. Aquesta represa significarà la tornada al que va fer que la Mediterrània es guanyés un lloc a la ciutat, i que la ciutat es fes seva la Mediterrània. Els espectacles oberts amb grans escenografies van ser clau per aconseguir que el ciutadà poc interessat en la cultura tradicional veiés la fira com un esdeveniment que convida a sortir a passejar per la ciutat. I aquest tipus de propostes havien començat a flaquejar ja abans de la covid. Això no depèn dels organitzadors, que treballen amb el que produeixen els creadors, però aquesta és una dimensió que convindria tenir present si es vol que la Mediterrània sigui un esdeveniment no només cultural, sinó ciutadà i gaudit per molta gent.