De vegades els polítics xerren més que no llegeixen, però el PSC a l’Ajuntament de Manresa, potser perquè no governa i això li dona temps, s’ha llegit el Pla d’Actuació 2022-2026 dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i ha trobat la frase «reordenació dels serveis per a millorar la seva capacitat mitjançant la segregació per trams, amb transbordament a Martorell» a la pàgina 93. O sigui, que per anar de Manresa a Barcelona caldrà canviar de tren a mig camí. Però no ens hem de preocupar, ja que l’Ajuntament està disposat a impedir-ho.

Si ara el servei ja és lent, encara ho seria més amb la maniobra projectada. La situació ja es va donar fa uns anys en una part de les circulacions diàries, i era una llauna que els usuaris intentaven esquivar. Ara seria una llauna obligatòria. El projecte denota l’absoluta manca d’interès dels «ferrocates» pels viatgers que es desplacen entre Manresa i Barcelona. Aquest itinerari, el més utilitzat en el transport interurbà de la capital del Bages, el cedeixen amb molt de gust a la Renfe, que tampoc no presta un servei per tirar coets. Segurament confien que un dia o altre s’esdevindrà l’anhelat traspàs i tant la tortuga com el caragol seran a les seves mans. Mentrestant, la prioritat de la companyia són els recorreguts comarcals, d’una banda, i els metropolitans de l’altra, i per millorar els dos serveis han decidit separar-los. Els trens només arribaran a Martorell, però a canvi soterraran un tram de vies a Manresa i les allargaran fins a la plaça d’Espanya. I també faran arribar els combois fins el Parc de l’Agulla. Amb una ma anuncien inversions milionàries i amb l’altra s’empesquen disbarats que allunyaran els usuaris. Per sort, les inversions seran ben aprofitades quan la direcció de l’entitat ferroviària rectifiqui, elimini la broma del transbord i, ben al contrari, escurci la durada del trajecte. Segur que l’Ajuntament de Manresa els convencerà, perquè ha anunciat que «estarem atents». Em quedo molt més tranquil.