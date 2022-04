Una de les parts més importants en un procés judicial és que la investigació sigui concloent i que l’acusació no ofereixi dubtes, que quedin pocs o cap interrogant. Tot indica que aquest és el resultat de la investigació que han dut a terme els Mossos per poder detenir la persona que podria ser el violador d’una noia de 16 anys, la matinada del dia 1 de novembre a Igualada. És una obvietat que tota violació és condemnable i execrable, però és que en aquest cas s’hi afegia l’ús d’una violència extrema més enllà de l’abús sexual a una menor, tant que la persona que va trobar la noia, inconscient, ferida i despullada, va pensar que era morta. No va perdre la vida, però estava mal ferida. Els agents dels Mossos d’Esquadra han treballat durant mesos amb els vídeos de les càmeres de vigilància i seguretat particular de la zona dels fets, van controlar els mòbils que van ser a la zona, en una feina minuciosa i pacient, però van acabar per tenir un únic imputat i, a més a més, van trobar roba de la noia que es va endur i que ha acabat de substanciar la detenció.