Un títol intencionadament provocador per emfatitzar un aspecte molt important del nostre Grau en Mestra d’Educació Infantil. Com a formadores de mestres, expertes en educació infantil, pot haver-hi res més coherent que posar en pràctica allò en el que formem a les futures mestres?

Una universitat a qui no fan por els infants, una universitat que obre les seves portes a més de 10.000 infants l’any, que posa a prova la teoria amb la pràctica, que deixa clar que per formar mestres d’infantil cal estar en contacte amb infants de les primeres edats.

Des del 2016 que obrim a grups escolars una proposta innovadora d’acostament de la ciència a la primera infància, el nostre Lab 0-6, que ens ha aportat reconeixement tant des de l’àmbit dels mestres com des de la recerca, tant des del territori més proper com des d’entitats europees. Una proposta dinàmica, que creix i es modifica constantment, que ha posat fonamentació teòrica des de la universitat a la lliure elecció sorgida de les aules, que fa recerca per validar en què i fins on arriba el potencial d’aquesta manera d’acostar la ciència als infants.

Una experiència d’èxit que ampliem ara als infants 0-3 amb una aposta molt atrevida: la creació d’una escola bressol de la universitat, un espai que concreti a la pràctica tot el bagatge teòric que es mobilitza a les aules universitàries.

Hi ha dues crítiques recurrents de les mestres en actiu cap a la universitat:

-la complaença en la teoria i la dificultat per concretar-la en una pràctica coherent: a Umanresa ens comprometem amb pràctiques de qualitat, i no només fem el que diem sinó que a més tenim un impacte important en la transferència a les aules, a través del mateix Lab i de les formacions a mestres que hi van associades.

-la inclinació a dedicar la major part de temps i esforços als nivells més alts, en el cas de l’educació infantil, tendir més al 3-6 que al 0-3. Malgrat aquesta ha estat una preocupació del nostre grau des de sempre, la creació d’una escola bressol pròpia afavorirà el contacte de tot el professorat amb la realitat del 0-3, l’etapa més important en la vida de les persones, en la qual s’aprèn més en quantitat i més ràpidament que en qualsevol altre moment del desenvolupament.

Tenir una escola bressol en el mateix edifici on formem mestres, amb la facilitat de relació constant entre el professorat universitari i l’equip de professionals compromeses amb el benestar dels infants, generarà un corrent d’aprenentatge en ambdós sentits molt interessant per a tothom: professorat, educadores, estudiants, infants.

Ens il·lusiona especialment la possibilitat de cristal·litzar un projecte i gaudir d’una escola bressol que ofereixi el millor servei a la ciutat alhora que contribueixi a seguir posicionant Manresa com a referent per a la comunitat educativa en la primera infància.