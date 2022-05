Després del partit que van disputar dimarts passat el Manchester City i el Reial Madrid, corresponent a la Lliga de Campions, va tenir lloc un fet que va provocar la controvèrsia habitual a les xarxes socials, sobretot a Twitter. El periodista de Movistar Ricardo Serra va fer les preguntes postpartit a Pep Guardiola, entrenador dels anglesos, i aquest va respondre de manera molt seca, gairebé amb monosíl·labs. En la memòria de tothom hi havia la polèmica en l’eliminatòria anterior, contra l’Atlètic de Madrid, quan des de certs mitjans es va donar a entendre que Guardiola havia titllat de «prehistòric» el joc dels matalassers. Va semblar que el santpedorenc va pagar-ho amb allò que, de manera generalista, s’anomena «la premsa de Madrid», sent esquerp amb el primer que va trobar, en aquest cas, Sierra.

Val a dir que, cada dia més, el periodisme esportiu s’encomana a la bufanda i no a l’intent de ser equànime. Aleshores sorgeixen falses veritats com les suposades declaracions de Guardiola, que, en realitat, no va faltar al respecte a ningú. Però també és cert que hi ha protagonistes de les notícies amb al·lèrgia a la crítica, que no deixa de ser una de les funcions de la nostra professió. Prefereixen una cohort d’aduladors que no els contradigui res i, d’aquesta manera, els uns i els altres caven la seva pròpia trinxera. En el cas de Guardiola, per exemple, no té gaire sentit que castigui el dèbil, o sigui, Sierra, i que llavors aparegui totalment loquaç en programes amb prestigi com el de Jorge Valdano, qui convé recordar que treballa a la mateixa plataforma.