Fa molt pocs dies vaig poder visitar la seu del Consolat de Mar a Barcelona, acompanyat per quasi una vintena d’antics companys de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El nostre company de curs Jordi Domingo ha estat nomenat cònsol major del Consolat de Mar. Aquesta institució, avui vinculada al Consell de les Cambres de Comerç, té la seu a la Llotja de Barcelona. El primer que ens va dir de forma clara i contundent el nostre amfitrió va ser: «Cal recuperar la potència del Consolat de Mar, l’aportació més brillant de Catalunya al món».

Durant la carrera, fa quasi 50 anys, a l’assignatura d’Història del Dret que impartia el doctor Josep Maria Font i Rius ens ho va explicar una mica; però va ser en Jordi el qui ens va fer una lliçó magistral de la seva història i, sobretot, del futur que tindrà aquesta institució. Catalunya fou una potència marinera, tenia consolats arreu de la Mediterrània. Després de l’ocupació de Catalunya pel primer Borbó, Felip V, amb la derrota de les forces catalanoaustríaques l’onze de setembre del 1714, tot el que fos poder polític català va ser suspès, abolit o destruït. El Consolat de Mar i el seu hostatge social va ser confiscat, abolit i ocupat pels militars borbònics.

Mentre escoltava les explicacions de Jordi Domingo pensava en l’antiga Vila de Bagà, al Berguedà, i en Galceran III de Pinós, que va ser el primer almirall de la flota catalana. En Josep Maria Rossinyol i Locubich va escriure fa uns quants anys a la revista l’Erol que Galceran III va participar a la conquesta d’Almeria de l’any 1147. Catalunya és un país de muntanyes, però també de mar. Només cal mirar la història per saber-ho, cal recordar que les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília formaren part de l’Imperi català, com també més de mitja península d’Itàlia amb Nàpols capital. Hi havia molts consolats catalans al nord d’Àfrica, aleshores terres musulmanes.

L’explicació va anar acompanyada d’una visita a les diferents estances de l’edifici de la Llotja, salons espectaculars fidel reflex de l’antic poder marítim català. En aquesta web https://www.consolatdemar.org/estructura-i-funcionament/ podeu trobar molta més informació. Tal com està el panorama polític català de col·lapsat, mancat d’iniciatives i amb un desencís general, una xerrada explicativa com la que ens van fer és una injecció d’optimisme. La situació actual d’atonia general, manca de programes polítics viables, de perspectives de futur... un projecte com el que ens van explicar serveix per engrescar i veure una mica de llum en aquest trist futur.

Ah!, l’edifici és una caixa de sorpreses. Hi ha visites guiades i recomano a tothom d’anar-lo a visitar. El Consolat de Mar té la seu a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, al passeig d’Isabel II, núm. 1 de Barcelona.