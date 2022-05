Un cavall amb ales sobrevola la política espanyola. Es diu Pegàs, en llatí Pegasus, i el seu viatge es pot resumir en cinc capítols.

Capítol primer: Tot això del Catalangate s’ho ha empescat un informàtic independentista en aliança amb uns desvagats de Toronto per desacreditar l’Estat de dret espanyol.

Capítol segon: Com que Espanya és un estat de dret, si ho tenen tan clar, presentin una denúncia al jutjat, però ves que algú no els denunciï a vostès per denúncia falsa.

Capítol tercer: Sí, aquí s’espien telèfons, però només amb permís del jutge, perquè Espanya és un estat de dret.

Capítol quart: Què esperen que faci l’estat de dret quan es proclama una independència il·legal, inconstitucional, violenta i sediciosa, per no dir demoníaca, lletja i en català?

Capítol cinquè: Auxili! Han espiat els telèfons del president del Govern i la ministra de Defensa! I ves a saber quants més! Quin escàndol! Això és un atemptat contra la democràcia i un atac frontal a l’estat de dret!

Com dirien a la capital del regne: ¿A qué jode?

Ja només cal que comencin a aparèixer víctimes pertot arreu, a totes les regions i ciutats autònomes, a qualsevol partit o sindicat, sota les pedres i dalt dels campanars. Que fins i tot s’inventi proves qui no en trobi, per no semblar un mitja merda indigne de ser espiat.

La inclusió de telèfons governamentals a la llista de víctimes del Pegasus dilueix el Catalangate en un escàndol d’àmbit estatal. Una altra especificitat que Madrid ens arrabassa. Un atac frontal a la nostra identitat com a víctimes perennes de l’opressió estatal des de, com a mínim, la Unió d’Armes d’Olivares del 1626. Si els mals que creiem propis i causats per l’Estat enemic es tornen comuns i originats per agents «externs» (a no se sap què), se’ns desmunta l’argumentari.

La tàctica és antiga, se’n diu «engegar el ventilador», i quan tot està ben empastifat se sol arribar a un acord general per no insistir, passar la baieta, i demà serà un altre dia.